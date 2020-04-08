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Zeytinburnu'nda sahte maske operasyonu: 3 atölye mühürlendi

Zeytinburnu'nda sahte maske operasyonu: 3 atölye mühürlendi Operasyonda 17 bin maske ele geçirildi Zeytinburnu'nda izin belgesi olmadan sağlık maskesi üretimi yapan tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonlarda toplam 6 bin 500 hazır halde maske ve dikime hazır 10 bin 500 maske ele geçirildi.

08.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:47
Zeytinburnu 'nda sahte maske operasyonu: 3 atölye mühürlendi
Operasyonda 17 bin maske ele geçirildi
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda izin belgesi olmadan sağlık maskesi üretimi yapan tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonlarda toplam 6 bin 500 hazır halde maske ve dikime hazır 10 bin 500 maske ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda üç iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Zeytinburnu'nda Beştelsiz, Telsiz ve Veliefendi Mahallesi'nde bulunan üç tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 bin 500 maske ile dikime hazır 10 bin 500 maske ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. İzin belgesi olmadan maske üretimi yapan 3 iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi. Zeytinburnu’nda sahte maske operasyonu: 3 atölye mühürlendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, Zabıta, 3. Sayfa

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Zeytinburnu'nda sahte maske operasyonu: 3 atölye mühürlendi
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