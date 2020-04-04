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ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE MASKE ÜRETİMİNE POLİS VE ZABITADAN BASKIN

ZEYTİNBURNU'nda polis ve belediye zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte üretilen 467 tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan tekstil ürünleri ile dikiş makinelerine el konuldu.

04.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:47
ZEYTİNBURNU'nda polis ve belediye zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte üretilen 467 tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan tekstil ürünleri ile dikiş makinelerine el konuldu.
Dünyayı saran Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında maskeye talep artınca Zeytinburnu 'ndaki Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesinde bulunan iş merkezi içerisindeki bir işyerinde sahte maske üretimi yapıldığı belirlendi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işyerinde 467 maske, 400 maske yapım bezi ve maske lastiği bulundu.
Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen işyeri Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. ZEYTİNBURNU’NDA SAHTE MASKE ÜRETİMİNE POLİS VE ZABITADAN BASKIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu, Zabıta, Polis, Güncel

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ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE MASKE ÜRETİMİNE POLİS VE ZABITADAN BASKIN
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