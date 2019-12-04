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Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Zeytinburnu'nda seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

04.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:56Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
'nda seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 10: 30 sıralarında Zeytinburnu Ambarlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Durdu idaresindeki 34 TE 6546 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsünün güçlükle durdurduğu otomobile diğer sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin yardımıyla yangın söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Araç sürücüsü Kazım Durdu, " Benzin istasyonundan yakıt aldım. Buraya doğru gelirken koltuktan dumanlar çıkmaya başladı. Arabayı çektim hemen. Gelen araçlardan yangın tüpü aldım söndürmek için. Koltuğu söndürürken bir anda alev aldı araba sonra İtfaiye geldi" dedi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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