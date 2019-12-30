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Zeytinburnu'nda "Sıfır Atık Projesi"

Zeytinburnu Belediyesi, Merkezefendi Mahallesi'nde "Sıfır Atık Projesi" başlattı.

30.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:36 Zeytinburnu'nda
Belediyesi, Mahallesi'nde "Sıfır Atık Projesi" başlattı.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçede geri dönüşüm konusunda yeni bir evreye geçildiğini ve Merkezefendi Mahallesi'nde, "Atığını Sıfırla Doğayı Koru" sloganıyla kampanya başlattıklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen çevre hareketini anımsatan Arısoy, "Biz de Merkezefendi Mahallesi'nden başlayarak bu harekete destek veriyoruz. Pilot uygulama olarak bu haftadan itibaren Merkezefendi Mahallesi'ndeki çöpler geri dönüştürülebilenler ve dönüştürülemeyenler olarak ayrılacak. Mahallemizin tamamına geri dönüştürülebilir atıklar için konteynerler yerleştirildi." diye konuştu.
Vatandaşların çöpleri kaynağında ayrıştırılmış olarak kutulara atmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Arısoy, uygulamayı ilçenin tamamına aşamalı olarak yaygınlaştıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:
"İlk günlerden itibaren hemşehrilerimizden aldığımız yoğun destek kampanyanın Zeytinburnu'nda çok başarıya ulaşacağını gösteriyor. Mahalle sakinlerimizin de desteğiyle inşallah geri dönüştürülebilir atıkları çöp olmaktan kurtaracağız ve büyük bir israfın önüne geçeceğiz. Belediyemizin daha önce başlattığı atık yağ ve pil uygulamaları devam ediyor. Bugün itibarıyla Merkezefendi'deki çöpleri ayrıştırılmış olarak toplayacağız."
Arısoy ve belediye ekipleri, daha sonra mahalle sakinlerine projeyi anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan, Merkezefendi, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA

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