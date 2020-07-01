Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 2 yaralı

Zeytinburnu'nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 2 yaralı
01.07.2020 23:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:41
Zeytinburnu'nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde, akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında cadde üzerinde sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada Derman H. ile Kadir H. açılan ateş sonucu yaralandı. İki kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

Ekipler, silahlı kavgaya karışan ve kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, 3. Sayfa, Haber
Haberler››3. Sayfa››Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:55: İzmir'de çiçekçiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haberler 01:54: Kırıkkale'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler 01:07: Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 01:06: Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler 00:53: Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı - Haberler 00:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Haberler 23:04: Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu 16:05: Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 09:19: Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu