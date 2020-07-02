Zeytinburnu'nda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın yakalandı

Zeytinburnu'nda tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak yaralayan kadın yakalandı.

02.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:48
Zeytinburnu'nda tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak yaralayan kadın yakalandı.
Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda, cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Ali İhsan A.'yı silahla başından vurarak yaralayan Canan A. (33) Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde Canan A.'nın, Ali İhsan A.'nın kendisini fuhşa zorladığını ileri sürdüğü belirtildi.
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Canan A.'nın, Ali İhsan A.'nın eski eşinin akrabası olduğu öğrenildi.
Başından yaralanan Ali İhsan A, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Zeytinburnu’nda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, Ali ihsan, Güncel, Haber
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