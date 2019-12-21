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Zeytinburnu'nda tartıştığı mali müşaviri öldüren kadın intihar etti

Zeytinburnu'nda bir kadın, tartıştığı mali müşaviri öldürdükten sonra intihar etti.

21.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:06 Zeytinburnu'nda tartıştığı mali müşaviri öldüren kadın intihar etti
'nda bir kadın, tartıştığı mali müşaviri öldürdükten sonra intihar etti.
Merkezefendi Mahallesi Tercüman Sitesi'ndeki bir muhasebe bürosuna gelen Bürgen G, serbest muhasebeci mali müşavir Selahattin B. ile odasında tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Bürgen G, yanında getirdiği silahla Selahattin B'ye üç el ateş etti. Bürgen G, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Odadan gelen sesler üzerine içeri giren muhasebe bürosu çalışanı iki kişi ile bir müşteri, Selahattin B. ile Bürgen G'yi hareketsiz yatarken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selahattin B. ile Bürgen G'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, muhasebe bürosundaki üç kişiyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA

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