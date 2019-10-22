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Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

22.10.2019 23:20
Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi'nden 10. Yıl Caddesi'ne seyir halindeki 34 BCA 875 plakalı otomobil, sürücüsü Kemal G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içinde sıkışan yaralıyı çıkarabilmek için yoğun çaba harcadı.
Dakikalar sonra açılan kapıdan çıkarılan yaralı, sedye ile ambulansa taşındı.
İlk müdahalesi burada yapılan ağır yaralı Kemal G. hastaneye kaldırıldı.
Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Vatan Caddesi, Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA

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