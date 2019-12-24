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Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

24.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:50 Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
'nda uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çırpıcı Mahallesi'nde bir oto yıkama dükkanında uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Volkan A, Fatih Ç, İbrahim Ç, Niyazi T, Hakkı T, Musa D, Sami D. ve Doğan D'yi gözaltına aldı.
Adreste ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, farklı miktarda skunk kokain ve ecstacy hap ile 2 tabanca, 30 mermi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira, 10 cep telefonu, 2 uyuşturucu öğütücü makine, hassa terazi ve rulo halde alüminyum folyo ele geçirildi.
Görüntülerde, şüphelilerin uyuşturucu ve paraları koltuk başlığının içerisine yaptıkları zulada, tabancaları ise sandalyenin oturma kısmına yaptıkları gizli bölmede sakladıkları görülüyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA

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