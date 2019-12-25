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Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu

ZEYTİNBURNU'nda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan eve düzenlenen operasyonda evde bir miktar uyuşturucu bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:03 Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
ZEYTİNBURNU'nda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan eve düzenlenen operasyonda evde bir miktar uyuşturucu bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı.   , Veliefendi Mahallesi'nde bulunan bir evden uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timleri ekipleri, çalışma başlattı. Adresi takibe alan ekipler, 4 Aralık günü saat 13.30 sıralarında eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Tekin G. (18) yakalanarak gözaltına alınırken, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri aramalarda 87,12 gram bonzai, 58 şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan Tekin G.'nin 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'uyuşturucu madde imal ve ya ticareti', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'gasp' suçlarından 20 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tekin G. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Ablay

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: DHA

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