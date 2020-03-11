Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
11.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:01
Zeytinburnu 'ndaki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayhan Ş'nin uyuşturucu madde sattığı, bunları da Mustafa Y'nin evinde sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kayhan Ş'nin iş yerine ve Mustafa Y'nin ikametine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler Kayhan Ş. ve Mustafa Y. gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, 8 kilo 15 gram uyuşturucu madde ile 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 24 kartuş ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayhan Ş'nin uyuşturucu madde sattığı, bunları da Mustafa Y'nin evinde sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kayhan Ş'nin iş yerine ve Mustafa Y'nin ikametine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler Kayhan Ş. ve Mustafa Y. gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, 8 kilo 15 gram uyuşturucu madde ile 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 24 kartuş ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Etiketler : Zeytinburnu, Kayhan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı