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Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Zeytinburnu'nda 5 uyuşturucu satıcısının suçüstü yakalandığı operasyonda, 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar, 30,30 gram Hint keneviri tohumu ve hassas terazi ile bin 800 lira sahte para ele geçirildi.

05.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:22Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
'nda 5 uyuşturucu satıcısının suçüstü yakalandığı operasyonda, 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar, 30,30 gram Hint keneviri tohumu ve hassas terazi ile bin 800 lira sahte para ele geçirildi.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gökalp ve Beştelsiz mahallelerinde 2 adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Fevzi K. Metin A. ve Afganistanlı Nimetullah S.'yi evdeki uyuşturucu hapları piyasaya sürmek üzere paketlemeye çalışırken suç üstü yaparak gözaltına aldı.
Adreslerden birinden çıkan Burak F. ve Hatice B. ise kaçmaya çalıştıkları otomobilin çöp konteyneri ve kaldırımdaki ağaçlara çarparak durması üzerine takipteki ekiplerce yakalandı.
Ekipler, operasyon sırasında şüphelilerden birinin baskın yapılan evin penceresinden yan binanın çatısına çöp poşeti attığı gördü. Çatıya çıkan polis, poşet içerisinde çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu olduğunu belirledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA

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