Zeytinburnu'nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında "İyi Gelecek Projesi" başladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Uyuşturucuyla mücadeleye bir milli dava olarak bakmak çok önemli. Bu konudaki her etkinlik, küçük bir afiş ya da broşürün çok büyük önemi var. Söz konusu olan hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem de geleceğimizdir." dedi.İnce, İçişleri Bakanlığı desteğiyle Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Kaymakamlığı tarafından "Kendin için iyiyi iste" sloganıyla hayata geçirilen "İyi Gelecek Projesi"nin açılışında, dünyada bölgesel ya da birçok problem olduğunu ve bu problemlerin tamamının insanlık tarafından üretildiğini belirtti.İnce, uyuşturucunun küresel olarak bir tehdit olmasının yanı sıra Türkiye'nin de talihsiz bir coğrafyada yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Doğal uyuşturucu dediğimiz esrar, afyon gibi üretimler Orta Doğu coğrafyası ve daha doğudan geliyor. Bu bölgelerdeki istikrarsızlık ve terör ortamı, uyuşturucunun üretimine hem de üretilen uyuşturucunun Batı'ya sevk edilmesine imkan tanıyor. Uyuşturucu ticareti de PKK gibi terör örgütlerinin finans kaynağıdır. Ülkemizin batısı yani Avrupa ise sentetik uyuşturucu üretiminin merkezi konumundadır. Gelişmiş laboratuvarlarda üretiliyor bunlar. Neredeyse her gün yeni bir çeşidi çıkıyor ve her yeni çeşit sentetik uyuşturucu bir öncekinden daha zararlı, daha bağımlılık yapıcı, daha ölümcül ve daha da ucuz. Bu uyuşturucu da batıdan doğuya sevk ediliyor. Bunun da tüccarı yine aynı terör örgütleri. Doğudan batıya gitmenin de batıdan doğuya gitmenin de en kestirme yolu bizim ülkemiz. Bunların bir kısmı geçip giderken bir kısmı da maalesef ülkemizde kalıyor. İster gitsin, ister kalsın hepsi de teröre finansman sağlıyor. Uyuşturucunun ya kendisi ya parası bizim gençlerimizin ölümüne sebep oluyor."İçişleri Bakanlığının uyuşturucunun arzını ve ülkeye girişini engellemek için de uluslararası operasyonlar yürüttüğünü vurgulayan İnce, uluslararası operasyonlardan örnek verdi.Muhterem İnce, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi verilerine göre Türkiye'nin afyon, eroin, amfetamin, ecstasy yakalamasında Avrupa'da birinci sırada olduğunu anlattı.İnce, "Eğer konuya ciddi eğilirsek farkındalık oluşturursak anne-babalarla, okul yönetimleriyle bu konuda iletişim halinde olursak kolluk faaliyetlerimizi sıklaştırırsak hemen sonuç alıyoruz. Tüm tarafları işin içine dahil etmek zorundayız. Bu işe bir milli dava olarak bakmak çok önemli. Bu konudaki her etkinlik, küçük bir afiş ya da broşürün çok büyük önemi var. Söz konusu olan hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem de geleceğimizdir." dedi.Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, bu projenin bağımlılıkla mücadele için önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Sadece bağımlılıkla mücadelede farkındalığı arttıralım, önleyici tedbirleri arttıralım noktasında kalmayıp, bunlara ek olarak bu illete, bu bataklığa düşmüş gencimizi, insanımızı sahiplenelim, tekrar normal hayata dönüşünü sağlayalım hatta o insanın bu yolculuğunda en büyük çileyi çeken ailesine maddi manevi destek verelim noktasındaydık. Bu proje bu büyük hedefin ilk basamağıdır. Bu evlatlarımızı bağımlılıktan kurtarmak, onları bütün insanlığın bekleneni ve özleneni olarak korumak hepimizin boynunun borcu."Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bağımlılıkla mücadele konusunda yakalanan başarının hissedilir olduğunu dile getirerek, "Artık eskisi gibi okulların önünde herhangi bir birikim yok ama yine de bağımlılık toplumumuzun büyük bir hastalığı, riski olmaya devam ediyor. Bu projenin temel hedefi bireyleri ama özellikle öğrencilerimizi, genç çocuklarımızı herhangi bir bağımlılığa bulaşmadan önce bağımlılığın önüne geçmeyi sağlamak. Çünkü bir birey herhangi bir bağımlılığa bulaşırsa bir daha ondan kurtulmak çok zor ve büyük bir maliyet gerektiriyor." diye konuştu.