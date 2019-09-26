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Zeytinburnu'nda vatandaşlar parklara akın etti

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.

26.09.2019 19:10Zeytinburnu'nda vatandaşlar parklara akın etti
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti. Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan da görüntülendi.
Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar parklara akın etti. Evi hasar gören bazı vatandaşların da belediye tarafından parka yönlendirildiği öğrenildi. Zeytinburnu'nda vatandaşların parklardaki bekleyişi sürüyor. Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan da görüntülendi.
(İHA)

Zeytinburnu, İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: İHA

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