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Zeytinburnu'nda vatandaşlar parklara akın etti.

Zeytinburnu'nda vatandaşlar parklara akın etti.

26.09.2019 20:08
Zeytinburnu'nda vatandaşlar parklara akın etti...Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan görüntülendi
İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti. Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan da görüntülendi.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar parklara akın etti. Evi hasar gören bazı vatandaşların da belediye tarafından parka yönlendirildiği öğrenildi. Zeytinburnu'nda vatandaşların parklardaki bekleyişi sürüyor. Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan da görüntülendi.
Zeytinburnu'nda vatandaşlar parklara akın etti.

Zeytinburnu, Silivri, Genel

Kaynak: İHA

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