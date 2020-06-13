ZEYTİNBURNU'NDA VİRÜSÜ UNUTUP PİKNİK YAPTILAR, OYUN OYNADILAR

Hafta sonunu fırsat bilerek Zeytinburnu Sahili'ne akın eden vatandaşlar, piknik yaparak oyun oynadı, koranavirüs kurallarını hiçe saydıKoronavirüs salgınının devam etmesine rağmen kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Zeytinburnu Sahili'ne akın etti.

13.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:08
Hafta sonunu fırsat bilerek Zeytinburnu Sahili'ne akın eden vatandaşlar, piknik yaparak oyun oynadı, koranavirüs kurallarını hiçe saydı
Koronavirüs salgınının devam etmesine rağmen kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Zeytinburnu Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar, piknik yaparken bazı vatandaşlar ise oyun oynayarak sahilde yürüyüş yaptı. Genel olarak vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan kullanıldıktan sonra bazı maskelerin yerlere atıldığı dikkatlerden kaçmadı.
OYUN OYNADILAR
Ailesiyle geldiği sahilde oyun oynayan Hasan Artukoğlu, Sosyal mesafeye uygun şekilde çok güzel oyunumuzu oynuyoruz. Herkesin yaptığı gibi biz de oyunumuzu oynuyoruz. Maskelerimizi takıyoruz, dikkat ediyoruz. İnşallah bu virüs bir an önce bitecek. Bütün temennimiz tekrardan eski günlere dönmek. diye konuştu. ZEYTİNBURNU’NDA VİRÜSÜ UNUTUP PİKNİK YAPTILAR, OYUN OYNADILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu, Güncel, Haber

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