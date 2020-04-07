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Zeytinburnu'nda yakalanan suç makinası iki kişi cezaevine gönderildi

Zeytinburnu'nda polis ekipleri, üzerlerinden sahte kimlik çıkan suç makinası 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

07.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:59
Zeytinburnu'nda yakalanan suç makinası iki kişi cezaevine gönderildi
Zeytinburnu 'nda polis ekipleri, üzerlerinden sahte kimlik çıkan suç makinası 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler kesinleşmiş cezalarını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışması yaptığı sırada şüpheli olarak durdurdukları iki kişiden GBT sorgusu için kimlik istedi. Bunun üzerine şüpheli C.K. Hüseyin U. isimli bir şahıs adına düzenlenmiş sahte kimlik, M.Ö. isimli şüpheli ise Sezai Ş. adına düzenlenmiş sahte kimlikle ekipleri atlatmaya çalıştı. Belgelerin sahte olduğunu anlayan ekipler şüpheli C.K. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı. Gerçek isimleri belli olan şahıslar üzerinde yapılan GBT ve UYAP sorgularında şüpheli C.K.'nın 3 ayrı suçtan arandığı ve 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu, M.Ö.'nün ise 16 ayrı suçtan arandığı ve 11 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan C.K. ve M.Ö. sağlık raporunun ardından Şehit Bülent Üstün Polis merkezine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler kesinleşmiş cezaları yatmaları için cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa
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