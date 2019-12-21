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Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kadın yasak aşk yaşadığı adamı silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

21.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:16 Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti

Bürgen Güneş isimli bir kadın gönül ilişkisi olduğu mali müşavirlik Selahattin Beydaşlı öldürdükten sonra intihar etti.

ÖNCE GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞU ADAMI SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, Merkez Efendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, site içerisindeki 20 katlı bir apartmanın 2'nci katında mali müşavirlik yapan Selahattin Beydaşlı (54) ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Bürgen Güneş (46) ofise geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle evli ve çocuklu Selahattin Beydaşlı'ya ait silahı alan Bürgen Güneş, Beydaşlı'nın önce göğsüne ardından da kafasına ateş etti. Ardından silahı kendi kafasına dayayan kadın aynı silahla intihar etti.

3 KİŞİ SORGUDA

İki kişinin de öldüğü olay sırasında ofiste bulunan biri çalışan, biri iş görüşmesine gelen ve bir bilgisayar tamircisi ofisten çıkarak polis ekiplerine olayı ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sırasında ofiste olan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin ofiste çalışmaları devam ediyor.


Zeytinburnu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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