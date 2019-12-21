Haberler » Güncel » Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti - Haber

Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti

Zeytinburnu'nda bir kadın yasak aşk yaşadığı adamı silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

21.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:30 Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti
'nda bir kadın yasak aşk yaşadığı adamı silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.
Olay, Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, site içerisindeki 20 katlı bir apartmanın 2'nci katında mali müşavirlik yapan Selahattin Beydaşlı (54) ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Bürgen Güneş (46) ofise geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle evli ve çocuklu Selahattin Beydaşlı'ya ait silahı alan Bürgen Güneş, Beydaşlı'nın önce göğsüne ardından da kafasına ateş etti. Ardından silahı kendi kafasına dayayan kadın aynı silahla intihar etti.
İki kişinin de öldüğü olay sırasında ofiste bulunan biri çalışan, biri iş görüşmesine gelen ve bir bilgisayar tamircisi ofisten çıkarak polis ekiplerine olayı ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sırasında ofiste olan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin ofiste çalışmaları devam ediyor.
(İHA)

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:35   Kozan'a şehit ateşi düştü - Haber
20:35   Çorum tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor - Haber
20:33   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti - Haber
20:33   Büyükelçi Al-Zawawi, Suriyelilere yardım dağıttı - Haber
20:32   TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye Balkanlar için katkı sağlamayı sürdürecek" - Haber
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
21.12.2019 20:45:43