Zeytinburnu'nda "Yeryüzü Halısını Kirletmeyelim" Etkinliği

Kaynak: İHA

İnsanların yere tükürme alışkanlığının önüne geçmek ve temizliğe dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Yeryüzü Halısını Kirletmeyelim" projesi kapsamında Haluk Ündeğer İlkokulu'nda seminer gerçekleştirildi. Seminerde konuşan Prof. Dr. Can Polat Eyigün, "Mikroplar her yerde var, iyi olanları kötü olanları var. Bizim amacımız mikroptan korunmak değil, zararlı olandan insanda hastalık yapıcı olandan korunmak" dedi.Zeytinburnu Belediyesi ve Biruni Üniversitesi işbirliğinde insanlarda yere tükürme hareketini ve alışkanlığını engellemek amacıyla hayata geçirilen "Yeryüzü Halısını Kirletmeyelim" projesi kapsamında Haluk Ündeğer İlkokulu'nda seminer gerçekleştirildi. Prof. Dr. Can Polat Eyigün'ün konuşmacı olduğu seminere çok sayıda öğrenci katıldı. Seminerde öğrencilerin mikroplardan korunmasını sağlamak için sık sık ellerini yıkamaları, yere tükürmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Seminerde ayrıca kötü huylu hastalık yapıcı mikroplardan korunmak için temizliğin önemine vurgu yapıldı. Animasyon videolarıyla çocuklara temizliğin öneminin anlatıldığı semineri çocuklarda dikkatle takip etti. Seminer çıkışında ise çocuklara oyuncak bebek ve boyama kitapları hediye edildi."Ellerini yıkamalarını bunu alışkanlık haline getirmelerini sağlıyoruz"Çocukların temizlik alışkanlığını küçük yaşlardan edinmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Can Polat Eyigün, "Bugün anlattığımız şey temizlik, hijyen, el yıkama yere tükürmeme ve böylece mikrobik hastalıklardan korunmayla ilgili temel olarak bilgilerimizi verdik. Biz çocuklara şüpheli temastan sonra mutlaka ellerini yıkamalarını, bunu alışkanlık haline getirmelerini sağlıyoruz. Mikroplar her yerde var, iyi olanları kötü olanları var. Bizim amacımız mikroptan korunmak değil, zararlı olandan insanda hastalık yapıcı olandan korunmak. Bunlardan korunmanın başlıca yolları da hasta çocuklarımızı mümkünse diğer çocuklardan ayrı tutmak. İkinci olarak okullarımızda suların, sabunların mutlaka bulundurulması, çocukların ellerini sık sık yıkama imkanını sağlamak olmalıdır" ifadelerini kullandı."İnsanların yere tükürmemesi gerekir"Yere tükürmememiz gerektiğini, ellerimizi yemeklerden önce ve sonra yıkamamız gerektiğini hapşırırken elimize peçete alıp ağzımızı kapatmamızı, dişlerimizi fırçalamamız gerektiğini öğrendik. Bunları yaparsak mikroplardan korunarak hasta olmuyoruz. Dışarıdaki insanların yere tükürmemesi gerekir" dedi. - İSTANBUL