Haberler » Güncel » Haber

Zeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

ZEYTİNBURNU'nda çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

04.10.2019 11:15Zeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
ZEYTİNBURNU'nda çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaraladı. Şüpheliler yakalanırken, silahlı kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde 11 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, yoldan geçen birisi kadın 2 kişi, vurularak yaralandı. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheliler Ertan K.(23) ve Veysi T.(21)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 25 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ertan K. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, Veysi T. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kavga ve yoldan geçen kişilerin yaralanması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


- İstanbul

Zeytinburnu, Eylül, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 İstanbul'da 'kurt kapanı 2019-15' denetimi
16:06 Etnospor'daki AA çadırında sıkı mücadele
16:06 Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu (2)
16:06 Başkan Kayda üretici pazarında alışveriş yaptı
16:05 99 yaşında yaşamını yitiren gazi, askeri törenle uğurlandı
16:05 Nijerya ordusu, Boko Haram'dan 25 çocuğu kurtardı
16:05 Spor dünya şampiyonu beytullah eroğlu biz üçüncü tür insan değiliz