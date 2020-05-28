Zeytinburnu'ndaki camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camiler ile belirlenen alanlarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

28.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:31
Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camiler ile belirlenen alanlarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yarın yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulmasının ardından ekipler harekete geçti.
İlçede, avlusunda namaz kılınması uygun bulunan dokuz alandan biri olan Merkezefendi Camisi'nde Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı. Camilerin iç kısımlarında rutin kontroller ve temizlik işleri de tamamlandı.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, camilerdeki temiz çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.
Vatandaşların camilere maske ile gelmesi gerektiğini ifade eden Arısoy, "Fakat maske getiremeyen hemşehrilerimiz için inşallah onları da hazır edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız da temizlik işlerini sürdürüyorlar. Sadece burada değil inşallah diğer sekiz alanda da temizlik faaliyetlerimizi, bütün işlemlerimizi hazır hale getireceğiz." diye konuştu.
Arısoy, cuma namazı için Zeytinburnu'nda 9 cami belirlendiğini, bunların vatandaşlara daha önce duyurulduğunu belirtti.
Kronik hasta veya hastalık şüphesi olanların Cuma namazı için sokağa çıkmamaları gerektiğini kaydederek, "İlan edilen yerlerin cuma namazı için yeteceğine inanıyorum. Çünkü zaten geniş alanlar tespit edildi. Önemli olan koronavirüsle mücadele…İnşallah hemşehrilerimizle birlikte kurallara uyarak, salgınla mücadelenin altından kalkacağız." ifadelerini kullandı.
İlçede, Merkezefendi Camisi ile Seyitnizam, Süleyman Çetinsaya, Atagarajı camilerinin avlularının yanı sıra Merkezevler Meydanı, Merkezefendi Antrenman Sahası, Belediye Mescidi Avlusu, Topkapı Kültür Park içi ile 80. Yıl Cumhuriyet Parkı cuma namazı kılınacak yerler olarak belirlendi. Zeytinburnu’ndaki camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Merkezefendi, Zeytinburnu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ diyen İrem Derici’ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı’nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının ’mahrem’ fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Bakan Albayrak’ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Haber
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Haberler››Güncel››Zeytinburnu'ndaki camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:29: Başkentte, İstasyon Caddesi'nde iki köprülü kavşağın yapımına başlandı - Haber 13:28: MEPAŞ'ta online randevu dönemi - Haber 13:27: Tarihi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Haber 13:27: Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın... - Haber 13:27: G20'nin mal ticareti Kovid-19 etkisiyle daraldı - Haber 13:14: Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı - Haber 12:18: Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu - Haber 12:18: "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı - Magazin 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi