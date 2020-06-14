İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir lokantada tüpteki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından alevler içinde kalan yabancı uyruklu bir çalışanın koştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

14.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:04

Zeytinburnu'nda bir lokantada tüpteki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından dehşete düşüren bir görüntü ortaya çıktı.

PATLAMA ÖĞLEN SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 44/1. Sokak üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada kullanılan sanayi tipi tüpte gaz sıkışması sonucu gerçekleşen patlamanın etkisiyle iki katlı binanın alt katındaki lokantada büyük çapta maddi hasar oluştu.

ALEVLER İÇİNDE KALAN ÇALIŞANIN KOŞTUĞU ANLAR KAMERADA

Patlama sonrası iş yerinde çalışan ve Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yaralanan yabancı uyruklu çalışanın patlamanın hemen ardından alevler içinde kendini lokantanın dışına attığı görüldü. Çalışanın yanarak koştuğu anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (3)
AHMET ÖCAL: bizimkiler işşizlikten boş gezssin bunlar gelsin sgk sız beleş çalışşın tüm suç devletin ipini koparanı aldılar içeri
Cevap Yaz 0 0
ZAZA: iş güvenliği var mı yok yabancı uyruklu kişinin sgk var mı ??
Cevap Yaz 0 0
ONUR: videodaki bayanın yanındaki kişiyi tebrik ederim hemen üstünü çıkarıp müdahalede bulundu böyle bilinçli insanlar lazım
Cevap Yaz 0 0

Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan’da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Haber
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Haberler››3. Sayfa››İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:57: TBMM Genel Kurulu - Haberler 17:55: Korona denetimlerinde 160 şahsa idari para cezası - Haberler 17:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı Açıklaması - Haberler 17:52: Daday'da yoldan çıkan kamyonet takla attı - Haberler 17:51: Jandarmadan derneğe horoz dövüşü baskını - Haberler 17:35: Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü - Haberler 17:10: 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu - Haberler 16:16: Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu