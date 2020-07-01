Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

01.07.2020 23:26 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:30
Zeytinburnu'nda, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde, aralarında anlaşmazlık bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahın da kullanıldığı kavgada Derman H. ile Kadir H. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise caddeye güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zeytinburnu’ndaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinburnu, Güncel, Haber
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