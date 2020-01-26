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Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Zeytinburnu'nda, bir gecekonduya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

26.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:04Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

'nda, bir gecekonduya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nuri Paşa Mahallesi'nde bir gecekonduda uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Afganistan uyruklu Nasırullah C. ve Ali M'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda ise 425 ecstacy hap, bir miktar metamfetamin ve eroin ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zeytinburnu, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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