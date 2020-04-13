Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zeytinburnu'nun en işlek caddesi yaya trafiğine kapatıldı

Zeytinburnu'nun en işlek caddesi yaya trafiğine kapatıldı Başkan Arısoy trafiğe kapatılan caddede incelemelerde bulundu Yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Zeytinburnu'nda en önemli caddeler arasında bulunan 58.

13.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:16
Zeytinburnu 'nun en işlek caddesi yaya trafiğine kapatıldı
Başkan Arısoy trafiğe kapatılan caddede incelemelerde bulundu
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Zeytinburnu'nda en önemli caddeler arasında bulunan 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan, İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı.
Zeytinburnu'nda Yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında yeni kararlar alındı. Zeytinburnu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Zeytinburnu'nda en önemli caddeler arasında bulunan 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan, İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, trafiğe kapatılan alanlarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlara seslenen Arısoy, vatandaşlardan sabırlı olmalarını isteyerek Türkiye'nin korona virüsten en kısa zamanda kurtulacağını belirtti.
Başkan Arısoy inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün Zeytinburnu'muzun Merkezi Caddesi 58 Bulvar Caddesi ve devamı şimdi içinde bulunduğumuz yayalaştırılmış olan sonunda ki İstasyon Meydanı ile birlikte dün geceden itibaren Zeytinburnu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yaya trafiğine kapatıldı. Burada oturan hemşerilerimiz buradaki esnafımız, buradan alışveriş yapanlar burayı kullanabiliyorlar. Kontrollü bir biçimde İlçe Emniyet müdürlüğümüz ve zabıta müdürlüğümüz tarafından yaya trafiğinin yönetiyoruz. Neden bu kararı aldık? Zeytinburnu hemşerilerimiz mutlaka uğradığı akşam hava aldığı bir yer, burada sosyal mesafeyi korumakta çok zorlanıyorduk" dedi.
"Biz sahadayız onlar evinde kalsın"
Bahsi geçen alanları yaya trafiğine kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Arısoy, "Dün gece itibariyle vatandaşlarımızın kurala uyduklarını gördük. Bunu görmekten çok mutlu oldum. Zeytinburnu'nda korona virüsü yayılımını engellemek azaltmak üzere elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Başından itibaren hemşerilerimizin büyük bir kısmı bizim bütün bu uyarılarımıza gerçekten büyük bir duyarlılıkla yaklaştılar. Zeytinburnu'muzda başta 65 yaş üzeri olmak üzere bütün hemşerilerimizin hizmet etmeye devam ediyoruz. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalsınlar biz onların her türlü ihtiyacını gidermek için sahadayız çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. Zeytinburnu’nun en işlek caddesi yaya trafiğine kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Haberler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Yerel ››Zeytinburnu'nun en işlek caddesi yaya trafiğine kapatıldı - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

22:36: Jandarmadan kaçak kazı operasyonu; 5 gözaltı - Haberler 22:34: Annesi ile kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü - Haberler 22:34: Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'a kadar uzatıldı - Haberler 22:30: Sarıyer'de feci kaza: 1 ölü - Haberler 22:29: İstanbul'da feci kaza: 1 ölü - Haberler 22:06: Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı 21:19: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti