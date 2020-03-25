Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Zeytinburnu sahilde sosyal izolasyon denetimi - Haberler

Zeytinburnu sahilde sosyal izolasyon denetimi

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına uymayan ve sahilde bir araya gelerek alkol alan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

25.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:58
Zeytinburnu sahilde sosyal izolasyon denetimi
İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına uymayan ve sahilde bir araya gelerek alkol alan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam sahilde ve parklarda sosyal izolasyon denetimi gerçekleştirdi.
Vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunan ve evde kalmaları yönündeki çağrılarını tekrarlayan ekipler, Zeytinburnu sahilde bir araya gelerek alkol alan ve sosyal izolasyon mesafesini ihlal eden 4 kişiye bin 496 lira idari para cezası uyguladı.
Ekipler, vatandaşları kurdukları sofrayı toplatarak evlerine gönderdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Zeytinburnu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

CHP’li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Haberler
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Haberler
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Haberler
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:45: Söke Belediyesi'nde mesai saatleri değişti - Haber 15:45: Hayatlarının kumarı oldu - Haber 15:45: Bahçelievler'de fırın ve yufkacıya korona virüs mührü - Haber 15:45: TUNCELİ Uzman Çavuş Güneş ve üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber