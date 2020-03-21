ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NDEKİ PİKNİKÇİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Serdar ALTINTEPE/ ZEYTİNBURNU Sahili'ne gelenler yasak olmasına rağmen piknik yaptı, top oynadı. Sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığın yasaklama kararına rağmen Zeytinburnu Sahili'ne gelen çok sayıda kişi piknik yaptı. Uyarıları göz ardı edenlerden bazıları sahilde top oynadı. Bazıları ise yürüyüş yaptı. Sahildeki kalabalık ve sahil yoluna park eden onlarca araç havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Sahilde yürüyenler

-Piknik yapanlar

-Top oynayanlar

-Sahil yolunda park eden araçlar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA