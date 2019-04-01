Zeytinburnu-Yeşiltepe,Kadın Muhtarı Nadiye Polat'a 3. Kez Devam Dedi!

10 Yıldan beri, Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı , Zeytinburnu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı , (GZP ) Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Muhtarları Federasyonu Yönetim kurulu üyesi Nadiye Polat 31 Mart 2019 Seçimlerinde yeniden aday olduğu Yeşiltepe'de erkek rakiplerini, kadınlarla güç birliği yaparak kazandığını söyledi.

10 yıldırZeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi muhtarlığını yapmakta olan , Zeytinburnu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Başkanı,Zeytinburnu Çevre –Kültür ve Turizm Derneği (ZEYÇED)Yönetim Kurulu ÜyesiNadiye Polat,31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden muhtar Adayıolarak girdiği seçimlerde erkeklerle girdiği yarışı kadınlarla güç birliği yaparak kazandığını ifade etti. 3. Kez Yesiltepe'yemuhtarı oldu..

Nadiye Polat,Muhtarlığını yaptığı Yeşiltepe'deki 10 yıllık çalışmaları ile mahalle halkının ve esnafın takdirini kazanmıştı.Kadın muhtarPolat " Ek İşim Değil,Tek İşimMuhtarlık" Sloganıyla, Yeşiltepemahallemizdeayırım yapmadan ,azalarımla birlikte büyüklerimize ve bilge insanlara da danışarak farkı işlere imza atacağız.Seçim sürecince yağmur- çamur ve soğukdemeden benimle birlikte olan azalarıma,Yesiltepe Mahalle Meclisime,mahallemizin güzel insanlarına ve basınınımızateşekkür ederim " dedi.

Kaynak: Bültenler