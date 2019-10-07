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Zeytinburnulu ailelere Çanakkale müjdesi

İlçedeki okullarda başarı gösteren öğrencileri "Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı"nda yaz boyunca ağırlayan Zeytinburnu Belediyesi, bundan sonra Zeytinburnulu ailelerin de misafir edeceğinin müjdesini verdi.

07.10.2019 15:17Zeytinburnulu ailelere Çanakkale müjdesi
İlçedeki okullarda başarı gösteren öğrencileri "Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı"nda yaz boyunca ağırlayan Zeytinburnu Belediyesi, bundan sonra Zeytinburnulu ailelerin de misafir edeceğinin müjdesini verdi.

Zeytinburnu sınırları içerisinde yer alan okullarda başarılı olan öğrencileri yaz tatili süresince, gruplar halinde "Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı"nda ağırlayan Zeytinburnu Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli ailelerini ve dar gelirli aileleri de kampa misafir ediyordu. Yeni planlamada gezilere aile konseptini de ekleyen Zeytinburnu Belediyesi, bundan sonra Zeytinburnulu aileleri de "Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı"nda misafir edecek. Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı gezilerinden yararlanmak için anne, baba ve çocuklu bir aileye sahip olmak ve Zeytinburnunda ikamet etmek yeterli olacak. Aileler; anne, baba ve çocuklar olacak şekilde geziye iştirak edebilecekler. Geziye katılım hakkı her aile için bir defa ile sınırlı tutulacak. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Çanakkale, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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