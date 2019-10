Zeytinciden 400 bin teşekkür

Kilogram başına 15 Kuruş olan zeytin prim desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, destek nedeniyle bölgedeki zeytin üreticisinden gelen teşekkür mesajlarını "Zeytinci çok ama çok mutlu" diye değerlendirdi. Alhat "Burada asıl teşekkürü ise Türkiye genelindeki 400 bin zeytin üreticisi adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'ye ediyoruz. Kendisi bir zeytin sevdalısı olarak üreticinin yanında yer aldı" dedi.

Türkiye'de sofralık zeytinin yüzde 70'ini üreten Akhisar, prim desteği için yürüttüğü çalışmalarda mutlu sona ulaştı. Akhisar Ticaret Borsası 6 yıl önce "zeytinyağına prim desteği yapılırken, hammaddesi olan zeytine prim desteğinin olmaması üreticiyi zor durumda bırakıyor" diyerek konuyu gündeme getirdi. Bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunan Akhisar Ticaret Borsası yönetimi geçtiğimiz Mart ayında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile biraraya gelerek "prim desteği" talebini bir kez daha dile getirdi. Bakan Pakdemirli toplantıdan kısa bir süre sonra "prim desteği" verileceğini twitter üzerinden açıkladı.

Destek açıklandı

Bugün ise 2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, dane zeytine kilogramda 15 kuruş prim desteği verilecek. Karar, Türkiye'nin sofralık zeytinin yüzde 70'ini üreten Akhisar'da sevinç rüzgarı estirdi. Hasat döneminde olan Akhisar'daki 12 bin üretici, Borsa'yı tebrik yağmuruna tuttu.

Gönülden teşekkür

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, zeytine prim desteği için uzun soluklu bir diplomasi çalışması yürüttüklerini belirtti. Alhat "Hiç durmadan her zaman her alanda zeytinyağının hammaddesi olan zeytine prim desteğimizi ısrarla talep ettik. Akhisarlı üretici kendini her geçen gün yeniledi, iyi tarım uygulamalarını hayata geçirdi. Ağacına iyi baktı. Mazota, gübreye, üretimin her aşamasına zam gelmesine karşın en kaliteli zeytin için hiç bir fedakarlıktan kaçınmadı. Fakat sürdürülebilir üretim için prim desteğinin şart olduğunu bakanlığımızla paylaştık. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir bu konuda çok hassas ve çok duyarlı davrandı. Üreticinin derdini dinledi, desteği bize verdi. Kendisine sadece Akhisar olarak değil, destekten faydalanacak Türkiye'deki 400 bin zeytin üreticisi adına teşekkür ediyoruz" dedi.