Haberler » Güncel » Zeytinde makine ile hasat, verimi artırdı - Haber

Zeytinde makine ile hasat, verimi artırdı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadında makine kullanımının verimi artırdığı kaydedildi.

05.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:00Zeytinde makine ile hasat, verimi artırdı

BALIKESİR'in ilçesinde zeytin hasadında makine kullanımının verimi artırdığı kaydedildi.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yörenin önemli geçim kaynaklarından olan zeytinde hasat sürüyor. 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi yöresinde çok sayıda kişi, zeytin hasadında çalışıyor. Hasat işleminde, son yıllarda makine kullanımının yaygınlaşmasının verimi artırdığı belirtildi. Sırıkla hasat yapılan ağaçlar yıl aşırı ürün verirken, makine kullanıldığında hırpalanmayan ağaçlar ise her sene ürün veriyor.

Çocukluğundan beri zeytin üretimi yaptıklarını belirten Erhan Akçaoğlu, "Son 5-6 yıldır özellikle makinelerin hayatımıza girmesiyle zeytin kalitesi ve verimi daha da arttı. Bunun yanı sıra yağ kalitesi de arttı. Muhtemelen Türkiye'nin en kaliteli yağı bizim bölgemizde çıkıyor. Yakın zamanda tek sıkıntımız ilaçlamanın devam etmemesi. Bu sene onun sıkıntısını biraz yaşadık. Umarım yetkililer, bu konuya bir çare düşünürler" dedi.

üreticisi Nurettin Erdem, "Son yıllarda makinelerle çalışıyoruz. Çok güzel iş çıkarıyor. Ağaçlara zarar vermiyor. Bunun için herkesin makine kullanmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ise "Makinelerle işlendiği için zeytin bu sene oldukça verimli. Biz atadan, dededen kalma yöntem olan sırıkla silkiyorduk. Yanlış yapıyormuşuz. Makineli hasat yapılınca var-yok senesi olmuyor. Her sene mahsul veriyor. Bu sene ilaç atılmadığından asitler biraz yüksek çıkıyor. Zeytine mutlaka ilaç atılması gerekiyor" diye konuştu.



Burhaniye, Zeytin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44 İzmir'de silahlı çatışma: 10 yaralı - Haber
14:44 Denizli otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı - Haber
14:44 Kayseri'de fetö soruşturmasında 6 şüpheli adliyede - Haber
14:44 Vapurdaki cinsel taciz davasının sanığı; hastalığımın etkisiyle istemsiz davranışlarda bulunuyorum - Haber
14:44 Osmaniye-tarihi camiye metal çatı, tepki çekti - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
5.12.2019 14:45:59