Zeytinde makine ile hasat, verimi artırdı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadında makine kullanımının verimi artırdığı kaydedildi.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yörenin önemli geçim kaynaklarından olan zeytinde hasat sürüyor. 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi yöresinde çok sayıda kişi, zeytin hasadında çalışıyor. Hasat işleminde, son yıllarda makine kullanımının yaygınlaşmasının verimi artırdığı belirtildi. Sırıkla hasat yapılan ağaçlar yıl aşırı ürün verirken, makine kullanıldığında hırpalanmayan ağaçlar ise her sene ürün veriyor.

Çocukluğundan beri zeytin üretimi yaptıklarını belirten Erhan Akçaoğlu, "Son 5-6 yıldır özellikle makinelerin hayatımıza girmesiyle zeytin kalitesi ve verimi daha da arttı. Bunun yanı sıra yağ kalitesi de arttı. Muhtemelen Türkiye'nin en kaliteli yağı bizim bölgemizde çıkıyor. Yakın zamanda tek sıkıntımız ilaçlamanın devam etmemesi. Bu sene onun sıkıntısını biraz yaşadık. Umarım yetkililer, bu konuya bir çare düşünürler" dedi.

Zeytin üreticisi Nurettin Erdem, "Son yıllarda makinelerle çalışıyoruz. Çok güzel iş çıkarıyor. Ağaçlara zarar vermiyor. Bunun için herkesin makine kullanmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ise "Makinelerle işlendiği için zeytin bu sene oldukça verimli. Biz atadan, dededen kalma yöntem olan sırıkla silkiyorduk. Yanlış yapıyormuşuz. Makineli hasat yapılınca var-yok senesi olmuyor. Her sene mahsul veriyor. Bu sene ilaç atılmadığından asitler biraz yüksek çıkıyor. Zeytine mutlaka ilaç atılması gerekiyor" diye konuştu.