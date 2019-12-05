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Zeytinde makineli hasat verimi artırdı

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı bütün hızıyla devam ederken, hasatta makine kullanımının verimi artırdığı kaydedildi.

05.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:59Zeytinde makineli hasat verimi artırdı
Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden 'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı bütün hızıyla devam ederken, hasatta makine kullanımının verimi artırdığı kaydedildi. Son yıllarda makine kullanımının artmasının zeytinde var yok yılını ortadan kaldırdığı kaydedildi.

Edremit Körfezi yöresinde bulunan yaklaşık 13 milyon zeytin ağacında,ürünün hasadı için on binlerce insan görev yaparken, son yıllarda hasatta makine kullanımının yaygınlaşmasının verimi artırdığı açıklandı. Sırıkla hasat yapılan ağaçlar yıl aşırı ürün verirken, makine kullanıldığında hırpalanmayan ağaçlar her sene ürün verir hale geliyor. Öte yandan, hasatta makine kullanımının işçilik maliyetlerini de düşürdüğü kaydedildi.

Çocukluğundan beri zeytinin içinde olduğunu anlatan Erhan Akçaoğlu, "Son 5-6 yıldır özellikle makinelerin hayatımıza girmesiyle zeytin kalitesi ve verimi daha da arttı. Bunun yanı sıra yağ kalitesi de arttı. Muhtemelen Türkiye'nin en kaliteli yağı bizim bölgemizde çıkıyor. Yakın zamanda tek sıkıntımız ilaçlamanın devam etmemesi. Bu sene onun sıkıntısını biraz yaşadık. Umarım yetkililer, bu konuda bir çare düşünürler" dedi. Nurettin Erdem de, "Son yıllarda makinelerle çalışıyoruz. Çok güzel iş veriyor. Ağaçlara zarar vermiyor. Bunun için herkesin makine kullanmasını tavsiye ediyoruz" dedi. Gardiyan emeklisi Yaşar Aydoğdu ise, "Aşağı yukarı 3-3,5 sene oldu emekli olalı. işleri yapıyoruz. Makineler çıkalı daha rahat iş yapıyoruz. Hem iş üretimi fazla oluyor. Hem de büyük kolaylık oluyor. Herkesin makine kullanmasını tavsiye ederim" dedi. Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman da, " "Makinelerle işlendiğinden zeytin bu sene oldukça verimli. Biz atadan dededen sırıkla silkiyorduk. Yanlış yapıyormuşuz. Makineleşince zeytinde var yok senesi olmuyor. Her sene veriyor. Bu sene ilaç atılmadığından asitler biraz yüksek çıkıyor. Mutlaka ilaç atılması gerekiyor zeytine. Makineler sayesinde her sene var senesi oluyor" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Zeytin, Ekonomi

Kaynak: İHA

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