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Zeytinde sinek vuruğu tehlikesi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sineğine karşı çiftçiler uyarıldı.

03.09.2019 16:13 Zeytinde sinek vuruğu tehlikesi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sineğine karşı çiftçiler uyarıldı.

Üründe ciddi kayba yol açan durum ile alakalı Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü bilgilendirmede bulundu.

Zamanında ilaçlama yapılmaması durumunda zeytin sineğinin de oluşabileceği kaydedilirken, bununla mücadele ile alakalı çalışmalara çiftçilerin bir an önce başlaması gerektiği kaydedildi. Farklı yıllarda çeşitli sorunlarla mücadele eden Gemlik bölgesindeki çiftçilerin tedbir almasının zaruri olduğu dile getirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemiz zeytinliklerinde önemli zararlara sebep olan zeytin sineği zararlısına karşı müdürlüğümüz teknik elemanlarınca sürvey çalışmaları devam ediyor. Yapılan kontrollerde tuzaklarımız zeytin sineği henüz olmamakla beraber zeytinlerde de vuruk tespit edilmemiştir. Kontroller devam etmektedir". - BURSA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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