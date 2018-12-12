Zeytinde Yok Yılı Olunca Yük Hayvanları Azat Edildi

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:25



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:25

Türkiye'de en fazla zeytin üretiminin yapılığı illerin başında gelen Aydın'da bu yıl zeytin ağaçlarının ürün vermeyince yük hayvanlarına gün doğdu. Bir çok köylü taşıyacak yükü olmayınca eşekleri azat etti. Kırsal köylerde sezon boyunca yükten uzak bir dönem geçirecek olan eşekler özgürlüğün tadını çıkarıyor.Aydın'ın dağ köylerindeki engebeli arazilerde bulunan zeytin ağaçları bu yıl meyve vermedi. Aydın'ın 2 yılda bir ürün veren memecik türü zeytinlerde bu sezon yok yılı yaşanınca yük hayvanları da boşa düştü. Saman ve yem fiyatlarının oldukça yüksek olması nedeniyle azat edilen yük hayvanlarının köylerde özgürce dolaşmaları ilginç görüntüler oluşturuyor.Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçova Mahallesi'nde azat edilen eşekler her gün mahalle turuna çıkıyor. Mahallenin kenarındaki otlaklarda otlayıp karınlarını doyuran eşekler zaman zaman da saman pazarına inip burada topluca vakit geçiriyor. - AYDIN