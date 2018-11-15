Zeytini Sinek Vurdu

15 Kasım 2018 Perşembe 11:39



15 Kasım 2018 Perşembe 11:39

Zeytin sineği ve mantar hastalığı sebebiyle Erdek ilçesinde sofralık zeytinin rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 60 düşüş olması bekleniyor.Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yetkililerinin yaptığı açıklamada, zeytin sineği ile mantar hastalığına karşı gerek havadan zirai ilaçlamayla gerekse müstahsilin yerden ilaçlama çalışmalarıyla büyük mücadele yürütülmesine rağmen bu yıl hasat edilen üründe geçen yıla nazaran yüzde 60 azalma olduğu dile getirildi.Erdek Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin uyarı sistemlerini sürekli kontrol ederek, sinek ve güvelere karşı doğru zamanda ve doğru ilacın kullanılması için çiftçilere anlık mesaj attıklarını kaydeden kooperatif görevlileri, bu olumsuzluklara rağmen kooperatif ortaklarının zeytin sineği vuruğu ve hastalıklı zeytinleri titiz bir şekilde ayırarak kooperatife hastalıklı olmayan zeytinleri teslim etmeye çalıştıklarını bildirdi.Sofralık zeytin üretiminde yaşanan olumsuz gelişmeleri değerlendiren Erdekli müstahsil Bülent Özgü, bu yıl zeytin çiçek açtığında yaşanan aşırı yağışların zeytinin oluşumunu engellediğini ifade etti. Zeytin sineği ile bu yıl havadan ve yerden ilaçlama yapılmasına rağmen bölgede bu yıl kar yağmaması yüzünden zeytin sineğinin tam olarak bertaraf edilemediğini öne süren Özgü, zeytin hasadına yaklaşılan aylarda gündüz ve geceler arasında ani ısı değişiminin de zeytinde mantar hastalığına adeta davetiye çıkardığını sözlerine ekledi. - BALIKESİR