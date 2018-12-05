Zeytinköy'de Çocuklara Hijyen Eğitimi

Muratpaşa
Belediyesi, sosyo-kültürel imkanları kısıtlı bölgelerden olan Zeytinköy
'de çocukların tütün ürünlerinden uzak durmaları ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için eğitim çalışmalarına başladı.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşildere
Mahallesi'nde çocuklara yönelik hijyen eğitimi çalışmalarına başladı.
Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarının hijyen bilincini arttırmayı, tütün ürünlerinden uzak durmalarını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedefleyen eğitimler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
Yaklaşık bir aydır devam eden eğitim çalışmalarında 500 çocuğa ulaşılırken, eğitimlerde özellikle tütün ürünlerinin sebep olduğu sağlık sorunları, nargiledeki bulaşıcı hastalık tehlikesi ve fast-food tüketiminin kansere davetiye çıkardığı hakkında da bilgiler verildi.
Bin çocuğa ulaşılması planlanan eğitimlerin hedefleri arasında kız çocuklarının sağlıklı ve meslek sahibi güçlü kadınlar olarak yetişmesini sağlamak da bulunuyor.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
, imar uygulamaları ve sosyal donatı alanları ile Zeytinköy bölgesinde başlattıkları gelişim projesinin devam ettiğini bildirdi.
Uysal, "Sadece betonla, binayla gelişim olmaz. İnsanı ve insan yaşamını içermeyen hiçbir projeye evet demedik. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Antalya
Kadın Girişimciler Kurulu, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Kadın Emeği Eğitimi, yine TÜKD ile kız çocuklarının eğitime devamını sağlamak için BinaRoy, Kadın Danışma Merkezi, Başkent Üniversitesi
ile bölge çocukları için yaz kampları, Hacı Bektaş Veli
Kültür Merkezi gibi bölgenin sosyal hayatını değiştirecek projeler uyguladık." açıklamasında bulundu.
Muratpaşa,Zeytinköy
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:17