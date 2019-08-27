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"Zeytinli Rock Festivali" başlıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Zeytinli Rock Festivali" yarın başlayacak.

27.08.2019 14:38
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Zeytinli Rock Festivali" yarın başlayacak.
Festival koordinatörü Umut Kuzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin ilkinin 2014'te gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Altınkum mevkisinde 5 gün sürecek festivale 20 bini kamplı olmak üzere yaklaşık 40 bin müzikseverin katılımını beklediklerini anlatan Kuzey, "Zeytinli Rock Festivali aynı zamanda Türk rock müziğinin geçit töreni olarak tarihe damgasını vurmuş bir festivaldir, ülkenin göz bebeğidir. Bölgenin buna sahip çıkması ve bu festivali benimsemesi bizim için çok önemli." dedi.
Kuzey, 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek festivalde Şebnem Ferah, Athena, Teoman, Selda Bağcan, MFÖ gibi birçok ünlü ismin de aralarında olduğu yaklaşık 90 sanatçının üç ayrı sahnede müzikseverlerle buluşacağını sözlerine ekledi.

Zeytinli Rock Festivali, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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