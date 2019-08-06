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Zeytinlik alandaki yangın söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

06.08.2019 23:15
Zeytinlik alandaki yangın söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Böcek mevkisindeki yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 4 arazözle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına Aydın İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek verdi.
Olay yerine gelen zeytinliklerin sahiplerinden bazıları ise yangını görünce fenalaştı. Bazı vatandaşlar da kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.
Güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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