Zeytinlik mahallesine doğalgaz geliyor

ZEYTİNLİK BU KIŞA HAZIR OLACAK

Zeytinlik Mahallesinde 1500 hane'yi bu kış doğalgaz ile ısınmalarını sağlayacak çalışmalar yarın başlıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur , uzun zamandır hizmet bekleyen mahallelerden biri olan Zeytinlik için doğalgaz müjdesini verdi. Batur " İzmir Doğalgaz firmamız ile 2011 yılında Narlıdere 'nin doğalgazla ısınmasını sağlamak için o yıllarda çalışmaları başlatmış ve hızlı bir şekilde bu çağdaş ısınma yöntemini vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Seçim sürecinde de ifade ettiğimiz gibi 'Konak Narlıdere gibi olacak' demiştik ve bu yolda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Dört yıldır doğalgazın Zeytinlik mahallesine gelmesi için mücadele veren Zeytinlik Mahalle Muhtarımız Kamil Soydam ile görüşerek mahallemizde incelemelerde bulunduk. 43 Sokak ve Gürçeşme Caddesini kapsayan bu Doğalgaz çalışması ile ilgili İzmir Doğalgaz genel müdürü Ahmet Yetik ile görüşmelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın taleplerini ve çalışmaların bir an önce başlayabilmesi için gerekli desteği sunarak bu kış'a yetişmesinin önemini aktardık. Doğalgaz genel müdürü Ahmet Yetik ise bizleri kırmayarak hemen gerekli işlemleri başlattı ve yarın başlayacak doğalgaz çalışmaları ile artık doğalgaz Zeytinlik mahallemize gelecek. 3 Bölgeye ayrılarak yapılacak doğalgaz kazıları ile yaz boyunca sürecek olan çalışmalar neticesinde Zeytinlikte bu kış tüm evler istedikleri gibi doğalgaz ile ısınabilecek. Bu çalışmaların başlamasında ve devamında büyük emekleri olan Zeytinlik Mahalle Muhtarımız Kamil Soydam'a ve muhtarımıza destek olan mahalle sakinlerimize teşekkür ederiz. Birlikte olunca, birlikte karar alınca daha hızlı ve güzel neticeler alabiliyoruz. Konak'a gelirken ifade ettiğim gibi Birlikte Konak daha güzel olacak. Bizim girişimlerimizi hemen hayata geçirerek Zeytinlik mahallemize hizmetin gelmesi için çalışmaları başlatan İzmir Doğalgaz genel müdürü Ahmet Yetik'e mahalle sakinlerimiz adına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ZEYTİNLİK'TE MUTLU SON

Zeytinlik Mahalle Muhtarı Kamil Soydam, doğalgazın mahallesine gelmesinden dolayı çok memnun olduklarını ifade ederken "uzun yıllardır mahalleme doğalgaz gelmesi ile ilgili çalışmaları yürüttüm. Mahalle sakinleri ile doğalgaz firmasını arasında çok mücadele verdim. En büyük mutluluğum dört yıllık bu mücadelede mutlu sona gelmemiz. Artık bu mahallede yaşayan abilerim, ablalarım, kardeşlerim doğalgaz ile ısınabilecek. Bu mücadelenin mutlu sonla tamamlanması için her zaman yanımda olan ve desteklerini asla esirgemeyen, olmaz denileni olduran, doğalgazı mahallemize gelmesini sağlayan başta Konak Belediye Başkanım Abdül Batur olmak üzere İzmir Doğalgaz genel müdürü Ahmet Yetik ve Doğalgaz yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.