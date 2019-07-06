06.07.2019 17:15
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Zeytinlikte başlayan yangın ormana sıçradı

Zeytinlikte başlayan yangın ormana sıçradıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

Zeytinlikte başlayan yangın ormana sıçradı
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Yangın, Kisecik Köyü mevkisinde meydana geldi. Bir zeytin bahçesinde, bahçe temizliği sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine yangına, bir helikopter, 3 arazöz ve 15 yer işçisi müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 dönümlük zeytin bahçesi ile 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Zeytinlikte başlayan yangın ormana sıçradı
Kaynak: İHA
Antakya, Zeytin, Hatay, 3. Sayfa

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