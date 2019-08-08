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Zeytinliova'dan genel müdür Başaran'a ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Akhisar Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir ile mahalledeki zeytin işletmecilerini makamında ağırladı.

08.08.2019 14:10 Zeytinliova'dan genel müdür Başaran'a ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ı, Akhisar Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir ile mahalledeki zeytin işletmecileri Tahsin Tamer, Metin Eser, Muhittin Örnek, Mustafa Dündar ve Ahmet Ünal ziyaret etti.

Muhtar Demir ve zeytin işletmecileri Genel Müdür Başaran'a kendisini ağırladıkları için teşekkürlerini sundu. Demir, MASKİ'nin çalışmalarından genel olarak memnun olduklarını ifade ederek, kurumu ne zaman arasalar geri dönüş sağlandığını belirtti. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da nazik ziyaretleri için Mahalle Muhtarı Demir'e ve zeytin işletmecilerine teşekkür ederek, "17 ilçemizde önemli yatırımlara hayat veren bir kurumuz. Zeytinliova belde durumundan mahalleye dönüşen büyük yerleşim yerlerinden biri. Bu noktadan hareketle mahallemizde yapmayı planladığımız çalışmaları görüştük" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Zeytinliova, Akhisar, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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