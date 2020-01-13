Zeytinoğlu kasım ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

"Temmuz-ekim döneminde fazla veren cari işlemler hesabının, kasım ayı itibariyle açık yönüne döndüğünü görüyoruz. Kasım ayında cari denge 520 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda yıllık cari fazla kasım ayı itibariyle 4 milyar 284 milyon dolardan 2 milyar 725 milyon dolara geriledi." dedi.

Zeytinoğlu, kasım ayında cari açık verilmesinde artan dış ticaret açığı ve mevsimsel olarak zayıflayan turizm gelirlerinin etkili olduğunu belirterek, "Dış ticaret açığında yükselişler başladı. Dış ticaret dengesi kasım ayında 1 milyar 111 milyon dolar açık verdi. Bu kalem 2018 yılının kasım ayında 412 milyon dolar fazla vermişti. Bununla birlikte, turizm katkısında da mevsimsel olarak azalmalar var. Hizmetler dengesi kaynaklı net gelirler kasım ayında 1 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi. Zeytinoğlu, "Dış ticaret açığındaki yükseliş sebebiyle, aralık ayında da cari denge açık görülebileceğini, ancak 2019 yılını cari fazla ile tamamlayacağımızı bekliyoruz." dedi.

Zeytinoğlu, kasım ayında doğrudan yatırımlarda 236 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 50 milyon dolar net giriş olduğunu söyledi.