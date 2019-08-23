Zeytinyağı nasıl üretilir?

Bir tarım ürünü ne kadar iyi değerlendirilirse, üretimi o oranda artıyor. Diğer bitkisel yağlara oranla daha yüksek bir değer taşıyan zeytinyağı, üstün organoleptik, fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip… Zeytinyağının elde edilmesi aşamasında da bu üstün niteliklerin korunması gerekiyor.İyi kaliteli zeytinyağı üretimi, zeytinin yetiştirilmesi, hasadı ve yağın elde edilmesi gibi işleme kademelerinde tekniğin öngördüğü şartlara tam olarak uymakla mümkündür.

Zeytinyağı üretimi için öncelikle uygun hasat döneminde zeytinlerin toplanması gerekiyor. Zeytin hasadı, zeytin türüne ve kullanım amacına göre değişmekle beraber Ekim-Ocak ayları arasında elle toplama ya da silkme yöntemi ile yapılır. Zeytin hasadında son zamanlarda makineden de yararlanıyor.

Hasat edilen zeytinler çeşitli aşamalardan oluşan işlemlere tabi tutularak zeytinyağı elde ediliyor. Bu aşamalar eski çağlardan günümüze kadar ezme (parçalama), sıkma (presleme) ve ayrıştırma (karasuyundan ayrıştırma) olmak üzere üç temel işlemden oluşuyor.

Tarladan toplanan zeytinler plastik kasalar ile zeytinyağı fabrikalarına naklediliyorön yıkama ve elek yardımıyla ; zeytin ile birlikte yağ haneye gelen toz, toprak, yabancı maddeler zeytinden uzaklaştırılıyor.

Yıkanan zeytin çekiçli tip metal kırıcılarda küçük parçalara ayrılıyor.

Malaksör adı verilen, zeytin hamurunun olgunlaştırıldığı ve yağın büyük damlacıklara dönüştüğü karıştırıcılarda 45 dakikalık bir zaman geçiriyor. Malaksörden kapalı borular ile dekantör adı verilen; yağı, zeytin kuru maddesi ve suyundan ayıran ayrıştırıcı ile ilk yağımız görülür.

Yağın içinde kalan az miktardaki küçük zeytin parçaları ve suyu da separatör adı verilen ayrıştırıcı yağdan uzaklaştırılıyor. Sonuç olarak el değmeden, sağlıklı koşullarda üretilen, sadece zeytinin parçalanarak mekanik yollarla elde edilmiş saf ve doğal bir yağ Riccolivo zeytinyağı elde ediliyor.