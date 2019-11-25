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Zeytinyağı alırken bu özelliklere dikkat... Mutlaka koklayarak alın

Zeytinyağı alırken bu özelliklere dikkat... Mutlaka koklayarak alın -Kaliteli zeytinyağı almanın sırlarıBALIKESİR - Zeytinyağının kalitesini anlama yollarını anlatan Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "İlk...

25.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:19
alırken bu özelliklere dikkat... Mutlaka koklayarak alın
-Kaliteli zeytinyağı almanın sırları
BALIKESİR - Zeytinyağının kalitesini anlama yollarını anlatan Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "İlk başta yapılması gereken zeytinyağını koklamak" dedi.
Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır sorusuna cevap Edremit'te geldi. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak kaliteli zeytinyağının nasıl anlaşılacağı konusunda İhlas Ajansı'na bilgiler verdi. Zeytinyağında kokunun ilk kalite kıstası olduğunun altını çizen Kıvrak, "Zeytinyağını almadan ilk başta yapılması gereken koklamak. Burun zeytinyağının kalitesini size net bir şekilde söylüyor. Kokladıklarında özellikle taze yeşil domates kokusu, çayır çimen kokusu, enginar kokusu gibi doğada var olan yeşil kokuları yakalamaları gerekiyor. Birinci öncelikleri bu. Bu kokuyu yakaladıktan sonra zeytinyağını ağızlarına aldıklarında içlerine hızla çektiklerinde, zeytinyağı ağızda acılık ve yakıcılık yapar. Zeytinyağının iyisi genizde yakarlık, dilin üzerinde de acılık yapar."dedi.
Zeytinyağında sirke, yağlı boya gibi kötü kokular varsa tüketicinin bu yağlardan uzak durması gerektiğini ifade eden Kıvrak "Üçüncü nokta ise kusurlar. Zeytin sirkeleşmesi yaşarız biz. Zeytin bahçelerinden toplanan zeytinler fabrikalarda çok bekletilirse sirkeleşme görülür. Biz bu sirke kokusunu istemeyiz. Sirke kokusu olmayacak. Zeytinyağında yağlı boya kokusu olmayacak. Bu iki kokuyu duymazlar ise bu zeytinyağları güzel zeytinyağlarıdır" dedi.
Zeytinyağı alırken bu özelliklere dikkat... Mutlaka koklayarak alın

Balıkesir Üniversitesi, Zeytinyağı, Edremit, Zeytin, Genel

Kaynak: İHA


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