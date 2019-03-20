Zeytinyağı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

"Sıvı altın" ve "geleceğin petrolü" gibi isimlerle anılan zeytinyağı, sindirim, kilo verme, kalp sorunları, saç sağlığı ve cilt sağlığı gibi birçok sağlık sorunu üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Bu etkilerden faydalanmak için öncelikle alışveriş sırasında doğru ürünü seçmelisiniz.

KOYU RENKLİ CAM ŞİŞELER

Zeytinyağı alırken ilk olarak zeytinyağının koyu renkli cam şişe içerisinde olmasına dikkat edilmelidir. Cam şişesinin şeffaf yapıda olması güneş ışınlarının zeytinyağına nüfuz etmesine neden olarak bozulmasına yol açmaktadır.

PLASTİK AMBALAJLARDAN UZAK DURUN

Plastik ambalajlar, zeytinyağının dokusuna zarar verdiği ve bu nedenle de insan sağlığı için risk oluşturduğu ortaya konulmuştur. Bu yüzden zeytinyağı alırken plastik ambalajlı zeytinyağı ürünlerden uzak durmalısınız.

AMBALAJ BİLGİLERİNİ KONTROL EDİN

Ürün etiketini okumadan zeytinyağını kesinlikle almayın. Üretim ve son kullanma tarihleri ve yasal onayların alındığını gösteren ibareleri kontrol edin.

DOĞRU BOYUTTA ÜRÜN ALIN

Zeytinyağı alırken ihtiyacınızı göz önünde bulundurarak ürün seçimi yapın. Taze tüketilmesi gereken zeytinyağını tüketebileceğiniz kadar almaya özen gösterin.

ALDATICI SLOGANLAR

Ürünlerin üzerinde yazan "yüzde 100 doğal", "organik" ya da "köyden" gibi sloganlara ve cezbedici şişe şekline değil ürünün sağlık açısından gerekli kriterleri taşıyıp taşımadığına bakın.

HASAT TARİHİNE DİKKAT

Zeytinyağı alırken ürünün hasat zamanı bilgisine dikkat edin. Hasat zamanı eğer 12 aydan eski ise bu ürünü sepetinizden çıkarın. Ayrıca yağın asit oranına da dikkat edin Zeytinyağının asit oranının yüzde 0.8 olması sadece sızma zeytinyağı olduğunu, yüzde 0,5 olması kaliteli zeytinyağı olduğunu, yüzde 0,2 olması ise çok kaliteli zeytinyağı olduğunu göstermektedir.

MUHAFAZA ŞARTLARINA DİKKAT EDİN

Alışveriş yaparken zeytinyağının ışık, hava, sıcaklık ve nem şartları bakımından sağlıklı şekilde muhafaza edildiği ortamda bulunmasına dikkat edin. Sızma zeytinyağı 18-22 derece rutubetsiz ortamda muhafaza edilmelidir. Zeytinyağını aldıktan sonra kapağını açtığınızda koklayın ve gelen kokunun sizi itici bir koku olmamasına dikkat edin.

Zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda tüketicileri uyaran Riccolivo Zeytinyağları Genel Müdürü Bilal Teymur, yol kenarında satılan zeytinyağlarının sağlık açısından oluşturduğu riske dikkat çekti. Denetimsiz koşullarda üretilen ve satışa sunulan zeytinyağlarının halk sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

Bilal Teymur, uygunsuz muhafaza şartları altında tutulan ürünler kalite bakımından düşük kategoride olması bir yana, ürünlerin üzerinde ambalaj ve üretim bilgileri bulunmadığı için çok ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkardığını ifade etti.