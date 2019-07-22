Zeytinyağı alırken sağlığınızdan olmayın! İşin uzmanı gerçek zeytinyağının nasıl anlaşılacağını anlattı

Akit TV'de yayınlanan İş ve Ekonomi programına katılan Arnas Tarım Genel Müdürü Bilal Teymur, zeytinyağı üretimi ve dünya pazarı hakkında bilgiler vererek, zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları izleyiciler ile paylaştı.

DÜNYA PAZARINDA NEREDEYİZ

Türkiye'nin Zeytin ve zeytinyağı noktasında çok bereketli bir ülke olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Teymur, " Türkiye bu noktada zeytinyağına hak ettiği değeri veremiyor, Türkiye zeytin ağacı sayısı bakımından dünyada 2. sırada yer almasına rağmen pazar noktasında çok gerilerdeyiz. Ege bölgesinde nereye bakarsanız bakın zeytin ağacı göre bilirsiniz. Bu kadar bol ağaç olmasına rağmen üretim ve tüketim noktasında neredeyiz diye sorarsanız bir tereddüt yaşıyoruz. Dünya oranını çok ama çok gerisindeyiz. üretim konusunda dünyada iyi ama ticaret anlamında çok gerilerdeyiz" dedi.

"MODERN TARIM YAPMAKTAYIZ"

Zeytin hasat döneminde ağaçlardan yanlış şekilde ürün toplandığını vurgulayan Teymur, " Eskiden zeytinler elde bir çubuk yardımı ile ağaçlar dövülerek toplanıyordu, bu nedenle bir sene ürün veren ağaç diğer sene ürün vermiyordu. Ama gelinen noktada dünya yıllardır modern tarım aletleri ile zeytini topladığı için bu yanlış uygulama sadece ülkemizde görülmekteydi. Ama artık bu uygulama çok gerilerde kaldı ve bu yanlıştan dönülerek daha modern araç-gereçlerle ürünler her yıl toplanarak daha verimli şekilde işlenmekte."

"GEÇMİŞİ TARIMA DAYANAN BİR AİLEYİZ"

Arnas Tarım'ın dünü ve bugünü hakkında bilgiler de paylaşan Teymur,"Arnas Tarım olarak aileden gelen tarım tecrübesi ile bir aile şirketi olarak kurduk. Geçmişi Mardin Midyat'a dayanan bir ailenin üyeleriyiz. Arnas tarım'ın tarım geleneği üzüm yetiştiriciliğinden gelmekte. Bugün ise profesyonel bir bakış açısı ile zeytinyağı üretimi yapmaktayız. Üretim konusunda mumtazam bir çalışma içerisindeyiz. Biz üretim yapmayı, zeytinyağı üretmeyi seçtik. Türkiye zeytin açısından zengin bir ülke,zeytinyağı şifalı bir ürün. Yine kahve konsunda da Türkiye zengin bir ülke. Bizler menengiç ve dibek kahvesini karıştırarak yeni bir ürün elde etmek istiyoruz. Bu noktada inovasyon çalışmalarımız var. Yine Türkiye'de tek coğrafi işaretli Hatay defne sabununu Arnas Tarım olarak üretmekteyiz"

GERÇEK ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR

Zeytinyağı ile ilgili çok fazla yanlış bilginin olduğunu ve zeytinyağının kaldıkça bozulmadığı gibi yanlış bilgilerin konuşulduğunu da ifade eden Teymur, zeytinyağının güneş ışığına ve oksijene maruz kaldığında bozulan bir ürün olduğunu vekulaktan dolma bilgiler ile zeytinyağı alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Teymur bir de iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır konusunda izleyicileri uyararak,gerçek zeytinyağının donduğunu ve elimize dökdüğümüzde on dakika içinde cildin emerek yağın kaybolduğunu söyledi.