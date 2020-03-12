Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde atıl durumdaki Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu.
12.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:07
Aydın 'ın Efeler ilçesinde atıl durumdaki Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu.
Yangın Kemer Mahallesi Üçgözler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atıl durumda bulunan Zeytinyağı fabrikasındaki temizlik çalışması sırasında, zeytin kuyularındaki çöplerin tutuşması sonucu bir anda fabrikayı dumanlar kapladı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tutuşan çöpleri söndürerek yangının büyümesini önledi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Yangın Kemer Mahallesi Üçgözler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atıl durumda bulunan Zeytinyağı fabrikasındaki temizlik çalışması sırasında, zeytin kuyularındaki çöplerin tutuşması sonucu bir anda fabrikayı dumanlar kapladı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tutuşan çöpleri söndürerek yangının büyümesini önledi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, 3. Sayfa
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