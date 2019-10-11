Zeytinyağı nedir? Zeytinyağı faydaları nelerdir, nerelerde kullanılır?

Sofralarınıza lezzet getiren zeytinyağı cildinize parlaklık, saçınıza ise canlılık kazandırıyor. Bununla da kalmayan zeytinyağı birçok endüstriyel ürünün üretimine katılıyor ve kozmetik sanayinde tercih ediliyor. Zeytinyağı nedir ve nasıl yapılır? Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağlı yemek tarifleri hangileridir? Zeytinyağı fiyatları ne kadardır? Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı çeşitleri nelerdir? Zeytinyağı nerelerde kullanılır? Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı nasıl muhafaza edilir? Zeytinyağı hakkında merak ettiğimiz tüm detaylar haberimizde.

ZEYTİNYAĞI NEDİR?

Zeytinyağı zeytin ağacının meyvesinden üretilen yeşile yakın rengi olan sıvı yağdır. Yemek yapımında, sağlık uygulamalarında ve endüstriyel üretimde kullanılır.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI: ZEYTİNYAĞI KİLO KONTROLÜ SAĞLAR

Uzmanlar zeytinyağından tekli doymamış yağ olduğunuve bu tekli yağlarla kilo almanın çok zor olduğunu ifade ederek zeytinyağının kilo kontrolü sağladığını söylüyorlar. Zaytinyağı faydaları içinde belki de en önemli özelliklerden olan kilo kontrolü sağlaması, diyet yapanlar için büyük kolaylık sağlamaktadır.

ZEYTİNYAĞI FAYDASI : METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Zeytinyağı faydası içinde metabolizmayı hızlandırma işlevi de vardır. Çocuklarda metabolizmayı hızlandırarak kemik ve beyin yapısını güçlendiren zeytinyağı, ileri yaşlarda ise mükemmel bir E vitamini kaynağı olarak sağlığa katkı yapar.

ZEYTİNYAĞININ FAYDASI : SİNDİRİMİ RAHATLATIR

Zeytinyağının faydası saymakla bitmez. Zeytinyağının faydaları arasında yer alan sindirimi rahatlatma işlevi, birçok sağlık sorunu için de önleyici işlev görür. Sindirimi temizleme ve rahatlatma özelliği olan zeytinyağı tıbbi yağ olarak da kullanılır.

Zeytinyağı

ZEYTİNYAĞI FAYDALARI : CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Yüksek oranda E vitamini içeren zeytinyağı faydaları bu yönü ile cildi zararlı güneş ışınlarına karşı korur. İyi bir nemlendirici olan zeytinyağı cildi iltihaplanma, gül hastalığı ve akne gibi sorunlara karşı korur.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI: KALP SORUNLARINI AZALTIR

Zeytinyağının faydaları kalp sorunları için de etkili sonuçların alınmasını sağlar. Yüzde 70 oranda tekli doymamış yağ içeren zeytinyağı, kalp problemlerini ve kolesterol birikimini önler.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI: KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Kolesterol seviyesini düşürme, zeytinyağının faydalarından biridir. Yaklaşık 40 farklı antioksidan içeren sızma zeytinyağı LDL kolesterolün etkilerini azaltırve iyi kolesterol olan HDL kolesterolü artırır.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI: YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Çok sayıda antioksidan içeren zeytinyağı, doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Zeytinyağı bu yönü ile kozmetik sanayiinde de kullanılır ve safra taşlarının dökülmesine yardım eder.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI: SAFRA TAŞLARINI DÖKER

Zeytinyağı faydaları arasında yer alan safra taşlarını dökme, zeytinyağının oldukça etkili olduğu bir konudur.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI: HÜCRE DUVARLARINI GÜÇLENDİRİR

Zeytinyağı hücre duvarının oluşturulmasına yardım eden polifonileri içerir.Bu özellik aynı zamanda kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Bu yüzden zeytinyağı tüketerek zeytinyağının faydaları elde edilir ve kalp sağlığı olumlu etkilenir.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI: KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Zeytinyağının faydaları başlıklarından bir diğeri de kanseri riskini azaltma özelliğidir. Bilimsel araştırmalar zeytinyağının bağırsakve rektum kanserinin başlamasına engel olma özelliğini ortaya koymuştur.

Zeytinyağı

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI: MEME KANSERİNİ ÖNLER

Zeytinyağının faydaları türlerinden biri de meme kanserini önleme özelliğidir. Zeytinyağının bileşenlerinden olan hidroksitirosolün, postmenopozal kadınlarda meme kanserini engellemeye yardı ettiğini ortaya koymuştur.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI: HİPERTANSİYONA ÇÖZÜM

Zeytinyağı üzerine yapılan araştırmalar, doymamış yağlar, nitart ve nitrit yönünden zengin olan besinlerin hipertansiyondan koruma sağladığını ortaya koymuştur. Zeytinyağının faydaları bu yönüyle de sağlıklı sonuçlar sunmaktadır.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI: ENFLAMASYONU ÖNLER

Zeytinyağının faydaları ele alındığında bu faydalardan biri de enflamasyonu önlemedir. Antimikrobiyal ve anti-inflamatuar fenoller açısından zengin olan zeytinyağıpatojenik bakteri büyümesini engelleyerek iltihabı hafifletir.

ZEYTİNYAĞI BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

Porsiyon Miktarı: 100 g

Kalori (kcal): 884

Toplam yağ: 100 g

Doymuş Yağ: 14 g

Çoklu Doymamış: Yağ 11 g

Tekli Doymamış Yağ 73 g

Sodyum: 2 mg

Potasyum :1 mg

Kalsiyum :1 mg

Zeytinyağı

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI NE KADAR?

Zeytinyağının fiyatları birçok etkene bağlı olarak değişmektedir. Zeytinyağı fiyatını etkileyen genel faktörler:

Hava koşulları:Zeytin ağacı hava koşulları ve genetik özelliklere göre bir yıl az bir yıl çok ürün vermektedir Bu durum zeytinyağı ücretlerini direkt olarak etkilemektedir. Son dönemde biyolojik çalışmalarla bu etkiler en aza indirilmiştir.

İş gücü: Zeytinyağı ücreti iş gücüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Zeytinyağı üretiminde kullanılan yöntem ve insan gücüdurumu, zeytinyağı fiyatları için doğrudan etkileyici etkenlerdir.

Zeytinyağı şişesi:Zeytinyağı şişeleme aşamasında kullanılan zeytinyağı şişesi, zeytinyağı fiyatı üzerinde belirleyici etkenlerden biridir. Sağlıklı ve estetik zeytinyağı şişesi tercih edilmelidir.

Zeytinyağı kalitesi: Zeytinyağı fiyatları üzerinden belirleyici etkenlerden biri de kalitedir. Sofralık ve endüstriyel kullanım amacı olarak üretilen zeytinyağı çeşitli kodlarla kalite sınıflarına ayrılır. Bu sınıflara göre de zeytinyağı ücreti değişir.

Marka: Günümüz endüstriyel pazarlama koşullarında tercih edilen zeytinyağı markalarısunum özelliklerine göre zeytinyağı fiyatı değişim gösterebilir.

ZEYTİNYAĞININ ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

İnsan sağlığı için çok faydalı olan zeytinyağı özelikle çocuk gelişimi için çok önemlidir. Zeytinyağının çocuklara faydaları:

Bağışıklığı güçlendirir:Çocuklar anne sütü döneminden ayrılıp beslenmeye başladığında besinlerine zeytinyağı eklenebilir. Bu sayede çocukların bağışıklığı güçlenir, hastalıklara karşı direnç kazanır ve birçok farklı hastalığa karşı önlem oluşur. Ancak bebeklere 6 aydan önce anne sütünden başka besin vermemelisiniz.

Pişiklere zeytinyağı çözümü:Zeytinyağı bebeklerde pişik tedavisinde kullanılabilir. Yumuşatıcı etki ile zeytinyağı bu soruna çözüm olacaktır.

Sağlık yaşam adımları:Bireyler sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması için küçük yaşlardan itibaren bu konuda bilinçlenmelidir. Bu yüzden çocuklara zeytinyağı sevdirmek ileri yaşlarda sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması için önemlidir.

Zeytinyağı

ZEYTİNYAĞI İÇİLİR Mİ?

Zeytinyağı tür olarak meyve suyudur. Bu yüzden ölçülü olmak kaydıyla zeytinyağı içilebilir. Sabahları ölçüyü kaçırmadan zeytinyağı içerek güne başlayabilirsiniz. Zeytinyağı; antioksidanlardan oleuropein, fenolik bileşikler, hidroksitirosol, C, E, A, K demir, bakır, potasyum, kükürt, magnezyum, vitaminleri, kalsiyum, fosfor içeresiyle kolon kanseri,yüksek kolesterol kalp damar tıkanıkları, yüksek tansiyon gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

ZEYTİNYAĞI KAÇ KALORİDİR? ZEYTİNYAĞI KİLO ALDIRIR MI?

İnsanlar zeytinyağının bir yağ türü olmasından dolayı kalori konusunda biraz endişe duyarlar. Zeytinyağının 100 gramında 884 kaloridir. Ancak diğer yağ türlerine göre çok hafif olması onun çok sağlıklı bir yağ olmasını sağlar.

Zeytinyağı kilo aldırır mı diye merak edenler ise diyet beslenme düzenlerinde yağ tercihi olarak zeytinyağını kullanabilir, kilo kontrolünü sağlayabilirler.

ZEYTİNYAĞI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

3 çeşit zeytinyağı türü vardır. İşte zeytinyağı çeşitleri:

Rafine zeytinyağı:Zeytinin ham yağının doğal gliserid özelliklerinde farklılaşmaya neden olmayan yöntemlerle rafine edilmeleri ileelde dilen, sarı tonlarda olan ve kendine has kokuş ve tadı olan yağ türüdür.

Rafine prina yağı:Ham zeytinyağının triglesid özelliklerinde farklılaşmaya neden olmayan yöntemlerle elde edilen ve rengi sarı-kahverengi arası değişen zeytinyağı türüdür.

Karma prina yağı:Naturel zeytinyağı ve yemeklik rafine prina yağı karışımından elde edilen zeytinyağı türüdür.

ZEYTİNYAĞI NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Zeytinyağı hava, zaman ve ışık gibi faktörlerden etkilenir. Bu yüzden zeytinyağını ışıksız, hava almayan serin yerde muhafaza etmelisiniz. Zeytinyağı buzdolabına konur mu şeklinde merak edilen sorular vardır. Ancak zeytinyağı buzdolabına konmaz.

ZEYTİNYAĞI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Geleceğin petrolü ve sıvı altın olarak nitelendirilen zeytinyağı doğu şekilde seçilmeli ve doğru şekilde muhafaza edilmelidir. Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilir ve zeytinyağı nasıl muhafaza edilir sorularını sizler için mercek altına aldık.

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ZEYTİNYAĞI ALIRKEN DOĞRU ZEYTİNYAĞI ŞİŞESİNİ SEÇİN

Zeytinyağı alırken ilk dikkat etmeniz gereken husus koyu renkli cam şişe seçimi olmalıdır. Zeytinyağı şişesinin şeffaf renkte olması halinde ışığı geçirecek ve zeytinyağı erken bozulacaktır.

ZEYTİNYAĞI ALIRKEN PLASTİK AMBALAJLARA DİKKAT EDİN

Zeytinyağı alırken plastik ambalajlardan uzak durmalı ve cam şişelere yönelmelisiniz. Zeytinyağı şişesinde plastik seçim yapmak zeytinyağının bozulmasına ve insan sağlığının tehdit altına girmesine neden olur.

ZEYTİNYAĞI ALIRKEN AMBALAJ BİLGİLERİNİ KONTROL EDİN

Zeytinyağı alırken kesinlikle ambalaj bilgilerini kontrol edin. Zeytinyağının son kullanma tarihi ve ürün kullanım bilgilerine bakarak alın ve bu talimatlara göre zeytinyağını tüketin.

ZEYTİNYAĞINI DOĞRU BOYUTLARDA ALDIĞINIZDAN EMİN MİSİNİZ?

Zeytinyağı bekledikçe bozulan bir besindir. Bu yüzden zeytinyağı alırken belirli zamanda tüketebileceğiniz kadar zeytinyağı almaya dikkat etmelisiniz.

ZEYTİNYAĞI ALIRKEN ALDATICI SLOGANLARA DİKKAT EDİN

Zeytinyağı şişelerinde yazan "yüzde 100 doğal", "köyden" veya "organik" gibi terimlere değil ürünün üretim özelliklerine ve gerekli koşulları taşıyıp taşımadığına bakın.

Ham Zeytinyağı

ZEYTİNYAĞI HASAT TARİHİ ÖNEMLİ

Zeytinyağı alırken zeytinyağının hasat tarihine bakın. 12 aydan eski olan ürünler sağlıksızdır.Ayrıca zeytinyağının asit oranının da yüzde 0.8 olması gerekmektedir. Zeytinyağı asit oranının yüzde 0.5 olması kaliteli olduğunu, yüzde 0.2 olması ise çok kaliteli olduğunu gösterir.

GERÇEK ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek zeytinyağı ile sahte zeytinyağı arasında belirgin farklar vardır.

Öncelikle ürünün fiyatına bakın. Normalden çok düşük etiketli bir ürense o zeytinyağından uzak durun.

Katkısız zeytinyağı donar ve hafif ısı görünce çözülür.

Gerçek zeytinyağı az miktar zeytinyağı içerir. Hafif boğaz yanma hissi verir.

Gerçek zeytinyağı su ile karışmaz. Sahte zeytinyağı ise su ile büyük oranda karışır.

Sahte zeytinyağı tuz ruhu ile karıştırılınca pembe renge döner.

ZEYTİNYAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Zeytinyağı doğal saç kremi işlevi görerek sağlıklı ve parlak saçlara kavuşmanızı sağlar.

Zeytinyağı doğal nemlendirici özelliği ile saçların kurumasını engeller.

Zeytinyağı hasarlı saçların onarılmasını sağlar ve saç kırıklarının giderilmesini sağlar.

Zeytinyağı kepekle de mücadele eder ve böylece zeytinyağının saça faydaları görülür.

ZEYTİNYAĞI SAÇ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Zeytinyağı saç maskesi için gerekli malzemeler:

5 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı badem yağı, 1 adet yumurta, 2 tatlı kaşığı Hint yağı

Zeytinyağı maskeleri saç uygulaması:

Tüm malzemeleri bir kap içine alıp karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı saçınıza uygulayın. 45 dakika bekleyip saçınızı durulayın. Bu kadar basit.

ZEYTİNYAĞI YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Eski zamanlardan beri güzellik bakım uygulaması olarak kullanılan zeytinyağı günümüzde de farklı şekilde güzellik bakım uygulaması olarak kullanılır. Zaman zaman zeytinyağı yüze sürülür mü sorusu akılara geliyor. Evet, zeytinyağı ölçülü şekilde yüze sürülür.

Zeytin

ZEYTİNYAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Zeytinyağı cilt lekelerini gidermeyi sağlar.

Zeytinyağı anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri olduğu için sivilce tedavisinde kullanılır.

Zeytinyağını makyaj temizleyicisi olarak kullanabilirsiniz.

Zeytinyağını cilt nemlendiricisi olarak kullanabilirsiniz.

Zeytinyağını ayak bakımı için de kullanabilir, ayak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI CİLT MASKESİ NASIL YAPILIR?

Zeytinyağlı cilt maskesi için gerekli malzemeler:

2 çorba kaşığı zeytinyağı (32 gram), 1 çorba kaşığı bal (25 gram)

Zeytinyağlı cilt maskesi yapılışı:

İki malzemeyi bir kaseye alın ve karıştırın.Homojen bir karışım elde edince yüzünüze uygulayın. 30 dakika bekleyip yüzünüzü durulayın.Bu uygulamayı haftada 2 defa yapabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞININ ALTERNATİF KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Zeytinyağını yemek tariflerinde kullanabildiğiniz gibi kişisel bakım işlemlerinde de kullanabilirsiniz.

Zeytinyağlı yemekler olarak zeytinyağı dolma tarifi, zeytinyağı kabak yemeği tarifi, zeytinyağlı pırasa tarifi, zeytinyağı barbunya tarifi, zeytinyağlı patlıcan tarifi, zeytinyağı yaprak sarması tarifi, zeytinyağlı ıspanak tarifi, zeytinyağı incir ve zeytinyağlı pırasa tarifleri tercih edebileceğiniz seçeneklerdir.

Zeytinyağı bakım ürünü olarakzeytinyağı şampuan, zeytinyağı sabunu vezeytinyağı sabunu yapımı şekillerinde kullanılabilir.