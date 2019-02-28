?Zeytinyağının Oskarları Başkentte Sahiplerini Buluyor

Ülkemizin en kaliteli zeytinyağlarının ödüllendirildiği yarışmada ödül töreni programı sabah Anıtkabir'de gerçekleştirilecek olan resmi törenle başlayıp, düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Program kapsamında "Dünyada Zeytinciliğin Hedefi" başlıklı bir panel ile "Mitolojide ve Mutfakta Zeytinyağı" söyleşisi de yer alacak.

Zeytindostu Derneği, geleneksel hale gelen ve "Zeytinyağının Oskarları" olarak anılan Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın 12'ncisinin sonuçlarını 2 Mart Cumartesi Ankara'da düzenleyeceği ödül töreni programı ile kamuoyuna duyuracak. Türkiye'nin kaliteli zeytinyağı üreten firmalarının ödüllendirileceği program Ankara Ticaret Odası'nda protokol ve zeytin dostlarının katılımıyla gerçekleşecek. Sabah Anıtkabir resmi töreni ile start alacak organizasyon, açılış programının ardından "Dünyada zeytinciliğin hedefi" paneli ile devam edecek. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya'nın yapacağı panelde, Tarım ve Ormana Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fikret Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Aydın Ticaret Borsası Panel Başkan Vekili Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu, Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Aşçılık Eğitmeni ve program yapımcısı Asuman Kerkez ile Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Esat Özata konuşmacı olarak yer alacak.

KALİTELİ YAĞLARA ÖDÜL YAĞMURU

Bu yıl 74 markanın katıldığı yarışmada 6 premium, 30 altın, 11 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 51 numune Zeytindostu Kalite Ödülü almaya hak kazandı. Kalitelerini tescilleten markaların açıklanacağı ödül programı ise saat 17.00'de başlayacak.

KALİTEYE OLAN FARKINDALIK ARTTI

Ülkemizde zeytinyağı üretiminde kalite kriterlerinin karşılanmasına yönelik farkındalığın arttığına işaret eden Zeytindostu Derneği Başkanı Prof. Dr. Fügen Özkaya şunları söyledi;

"Derneğimizin 12'ncisini düzenlediği Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması özellikle zeytinyağının muhteşem gücünün farkına varan ve bu gücü ürününe yansıtabilen firmaların marka değerlerini tescilletmek için başvurdukları bir adres haline gelmiştir. Kusursuz zeytinyağının ödüllendirildiği yarışma aynı zamanda aradan geçen 12 yıllık süreçte kaliteli üretim bilincinin artmasında da çok önemli bir işlevi yerine getirdi. Bununla birlikte kaliteli zeytinyağına karşı tüketici farkındalığının oluşması adına da hem düzenlenen bu yarışmanın hem de farkındalık eğitimlerimizin büyük katkıları oldu. Bugün geldiğimiz noktada kaliteli üretimin belli bir üretici bölgeye sıkışmaktan çıkıp tüm zeytinci bölgelere yayıldığını görmek sevindirici. Artık zeytinyağı markalarımızın kaliteleriyle dünya çapında da kendilerini göstermeleri sektörümüz adına oldukça anlamlı…"

Kaynak: Bültenler